Анадырь, 10 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. На бывшего председателя думы Чукотки заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по округу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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По версии следствия, с 2019 по 2021 годы Александр Маслов, превышая свои должностные полномочия, единолично принимал незаконные решения о поощрении и премировании самого себя в размерах, значительно превышавших, установленные ему Советом думы автономного округа. Также обвиняемый издал незаконные распоряжения об установлении и выплате себе квартальных и годовой премий по результатам работы, решения о назначении которых Советом не принимались.

В результате вышеуказанных противоправных действий бюджету Чукотки был причинен имущественный ущерб почти в 9 млн рублей.

«Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили следователи.

В региональных соцсетях сообщается, что «Маслова задержали в аэропорту Анадыря. Предполагается, что он планировал вылететь в Москву, чтобы в дальнейшем скрыться. Ранее фигурант трижды отказывался являться на допросы к следователю».

Как сообщало ИА REGNUM, Калужский районный суд отказал прокурору области в иске с требованием взыскать с бывшего министра здравоохранения области Алана Цкаева 6 млн 819 тыс. рублей, которые ему выплатили в качестве премии.