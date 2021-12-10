Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM В Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Репина на Университетской набережной открылась выставка эскизных проектов памятника поэту Николаю Гумилеву.

Николай Степанович Гумилев

Напомним, комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) по решению губернатора города организовал архитектурный конкурс на проект памятника Гумилеву, который планируется установить в Кронштадте, где родился поэт.

Как сообщили в КГА, на выставке, которая открыта для свободного посещения по 15 декабря, представлено около 30 работ архитекторов, скульпторов, дизайнеров и художников из России.

«15 декабря состоится рассмотрение работ жюри, подведение итогов Конкурса и церемония награждения», — отметили в комитете. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей.

Памятник Николаю Гумилеву планируется установить за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на территории безымянного бульвара на ул. Комсомола в Кронштадте.

Николай Гумилев (1886−1921) родился в Кронштадте 3 (15) апреля 1886 года в семье военного врача. 26 августа 2021 года исполнилось 100 лет со дня расстрела Гумилева большевиками.

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