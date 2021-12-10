Москва, , 10:19 — REGNUM Государство недополучает налоги с аренды жилья, но оно и не тратится на эту сферу жизни, вследствие чего в ней расцвел самый забубенный либерализм, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в пятницу, 10 декабря, комментируя инициативу министерства строительства.

Квартира

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в министерстве разработан законопроект о создании государственной информационной системы по контролю за операциями по аренде квартир. Цель — «повысить прозрачность» на рынке: сейчас, по данным ведомства, государство ежегодно теряет до 162 млрд рублей. Для сдающих жилье в аренду без внесения данных в систему и уплаты налогов предусмотрены штрафы.

« В нашей стране сдача свободного жилья или части жилья в аренду — один из важных источников дополнительного дохода для бедных, особенно бедных старшего возраста. Этот источник дохода играет огромную социальную роль и во многом освобождает наше государство от тяжелого социального бремени поддержки бедных.

Во-вторых, арендованное жилье, особенно в крупных городах — один из важнейших социально-экономических инструментов массовой, многомиллионной мобильности на рынке труда. Люди в поисках работы приезжают в большие города и десятилетиями снимают жилье, поскольку легко в больших городах приобрести жилье могут только богатые либо чиновные выходцы из регионов.

Покупка жилья — это для очень многих средство сохранить свои накопления. Точно так же для очень многих это — средство повысить свой уровень жизни, снимая квартиру там, где ты работаешь. Крупные города остаются главным источником для новых рабочих мест в нашей стране. Государство, которое по всем правилам — капиталистическим, социалистическим, феодальным, обязано создавать рабочие места, если это государство, а не банда, почему-то делает это очень мало. Свободный рынок жилья — один из массовых инструментов обеспечения социальной и трудовой мобильности, подчеркну, без участия государства.

Да, государство недополучает налоги с аренды жилья. Но государство и не тратится на эту сферу жизни вообще. По умолчанию в этой сфере расцветает самый забубенный либерализм: государство не тратит свои деньги и не мешает зарабатывать деньги другим.

Какие последствия произойдут после тотального принудительного «цифрового» налогообложения сдачи жилья в аренду? Чтобы ответить на этот вопрос, не надо быть даже умным человеком, не то чтобы чиновником. Каждому дебилу с креслом или без кресла должно быть ясно: будут два главных последствия налогообложения свободной аренды жилья. Первое: резко вырастут цены на аренду, чтобы компенсировать налоги. Это ударит по абсолютному большинству арендаторов. Второе: сдача жилья в аренду в очень значительной степени уйдет в тень.