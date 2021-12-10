Тюмень, , 10:17 — REGNUM В Тюмени отменяют чартерные рейсы в Египет, так как турагентам не удаётся набрать нужное количество пассажиров. Об этом порталу 72.ru сообщили в аэропорту «Рощино».

После 12 декабря в Хургаду из Тюмени уже не улететь. Причина — отсутствие туристов, сообщает изданию один из турагентов.

«Предлагают пересесть или на Москву, или в Екатеринбург. Никогда такого не было, чтобы туроператоры продавали билеты, а потом неожиданно рейс отменяли. Думаю, что это связано с новостью про «Омикрон», — предполагает турагент.

Отмечается, что с 3 декабря туристы, вернувшиеся из Египта в Тюмень, обязаны отправляться на самоизоляцию до получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. В туристических агентствах наблюдается обвал цен на путёвки в Египет до 14 тысяч рублей на человека.