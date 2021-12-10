Симферополь, , 10:17 — REGNUM Новая взлётно-посадочная полоса международного аэропорта «Симферополь» будет сдана в эксплуатацию в 2022 году. Об этом говорилось в ходе поездки в регион заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова 9 декабря. Как сообщили в пресс-службе правительства Крыма, замминистра провел совещание по вопросам аэропорта.

Аэропорт Симферополь © ИА REGNUM

«Завершение строительства объекта запланировано на 2022 год. Сейчас строительная готовность объекта — 95%. Новая инфраструктура аэропорта позволит увеличить пассажиропоток и принимать большее количество самолётов, чем сейчас. Также в аэропорту планируется строительство нового пассажирского перрона, рулежных дорожек, внутрипортовых производственных проездов. Сейчас стройка находится на контроле у Минэкономразвития России», — прокомментировал итоги визита Юрий Гоцанюк.

Строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя ведётся в рамках федеральной целевой программы развития Крыма.