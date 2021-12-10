Мадрид, , 10:14 — REGNUM Национальный комитет автомобильного транспорта (CNTC) намерен провести забастовки, запланированные на 20, 21 и 22 декабря. Об этом пишет агентство EFE.

Забастовка Rachel librarian

Организация заявила о своём намерении, несмотря на то, что ранее на встрече с министром транспорта, мобильности и городской повестки дня Ракель Санчес был достигнут «некоторый прогресс» по вопросам условий труда и экономической помощи сектору.

Источники агентства в министерстве отмечают, что на встрече был представлен «исторический и амбициозный» комплекс мер, который позволит добиться прогресса в обеспечении экономической, социальной и экологической устойчивости сектора и улучшении условий труда.