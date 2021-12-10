Саратов, , 10:25 — REGNUM В Саратовской области задержали двоих жителей Воскресенского района, которые незаконно выловили около 4,5 тыс. раков. Причинённый ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по региону.

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Предварительно, 29-летний подозреваемый и его 28-летний приятель, используя запрещенные раколовки, незаконно добыли водные биоресурсы в акватории реки Терешка. Позже они продали улов жителю Татищевского района. На автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» инспекторы ГИБДД при поддержке сотрудников Росгвардии остановили газель, под управлением 56-летнего покупателя раков. Мужчина пояснил, что вёз для продажи в Саратов 150 кг раков. При этом в его машине обнаружили фиктивные ветеринарные сопроводительные документы.

Возбуждено уголовное дело. Всего из незаконного оборота изъято и выпущено в естественную среду обитания около 4,5 тыс. раков. Ущерб, причинённый государству, составил более 1 млн рублей.

Домовладения подозреваемых обыскали, а на реке Терешка прошли рейды по местам возможных установок раколовок. В результате были обнаружены и изъяты около 70 браконьерских орудий лова, в которых находились раки и речная рыба, а также лодку с мотором. Подозреваемые находятся под домашним арестом. Покупатель раков проходит по делу в качестве свидетеля.

ИА REGNUM напоминает, в акватории реки Большой Иргиз выявили незаконную ловлю раков. По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний житель города Пугачева. У мужчины изъяли 744 рака. Ущерб от его действий составил на сумму более 170 тыс. рублей.

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