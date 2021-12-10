Кызыл, , 10:14 — REGNUM В Туве за минувшие сутки подтвердили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее число выявленных случаев с начала года достигло 16 383.

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где выявили 18 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Сут-Хольского, Барун-Хемчикского и других районов.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 281 больной, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 248, детей — 34, беременных — 9. В тяжёлом состоянии находится 74 человека», — отметили в ведомстве.

Занятость коечного фонда в ковидариях республики снизилась до 55,1%. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 171 пациент, в том числе 59 детей и десять пожилых граждан.