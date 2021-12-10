Москва, , 10:12 — REGNUM Депутат Госдумы Руслан Хамзаев («Единая Россия») предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой ввести повышенные штрафы за курение на отдельных территориях вблизи беременных женщин и детей.

Детская площадка Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В письме на имя зампреда правительства парламентарий просит оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП нового положения, предусматривающего штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение установленного запрета курения табака на отдельных территориях, включая детские площадки, заведомо в присутствии беременной либо несовершеннолетнего, сообщает RT.

Вместе с тем сейчас максимальный штраф за нарушение запрета на курение составляет 3 тыс. рублей, он выписывается за курение на детской площадке.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме неоднократно отмечали вред потребления табака и предлагали дополнительные ограничения.

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