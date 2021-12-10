Челябинск, 10 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники ГИБДД поймали гражданина, покушавшегося на сбыт наркотиков. Об этом сообщает областной главк МВД.

Rosgvard.ru Наркотики

В Металлургическом районе города полицейские остановили автомобиль для проверки документов. Водитель 1967 года рождения нервничал и они решили досмотреть машину. В результате ими был найден полимерный пакет со свёртками.

Эксперты установили, что содержимым пакета оказался наркотик в количестве 119 граммов. Водителя водворили в ИВС. Ему грозит до 20 лет заключения.