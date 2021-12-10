Тбилиси, , 10:33 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 50 623 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3454 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 10 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 882 822 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 825 442 победили инфекцию, в том числе 3334 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 631 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 49 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6266 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1172.

Днём ранее в Грузии в ходе 54 470 исследований выявили 3562 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4145 человек, скончались 63 пациента с COVID-19.

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