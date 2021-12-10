Уфа, , 10:20 — REGNUM Неизвестные взломали электронный дневник десятого класса одной из школ Уфы. Об этом 10 декабря сообщает телеграмм-канал Mash Batash.

Дистанционное образование (сс) Е. Самарин. Mos.ru

По информации администрации этого канала, в результате прогульщики и «двоечники» превратились в «отличников».

"Пока преподавательница русского и литературы Светлана была занята комиссией ОГЭ, её «В» ликовал. Прогульщики и двоечники превратились в круглых отличников. Классная пошла к руководству, но оно не захотело проводить служебную проверку», — сообщает телеграмм-канал.

Отмечается, что учитель провела собственное расследование.

«По мнению Светланы, оценки изменились по велению родителей неуспевающих. Она написала жалобу в минобразования, полицию — они возбудили уголовное дело. Учительница же перешла в школу в Инорсе», — говорится в сообщении.