Мадрид, 10 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Еврокомиссия одобрила схему помощи испанской автомобильной промышленности в размере трёх миллиардов евро. Об этом пишет агентство EFE.

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Эти средства, по словам правительства Испании, будут способствовать преобразованию сектора и созданию 140 000 рабочих мест, а также принесут от 1% до 1,7% ВВП.

Помощь является частью плана восстановления и устойчивости экономики Испании после пандемии COVID-19.