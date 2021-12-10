Москва, 10 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Центральный банк России с 10 декабря выпускает в обращение памятные монеты «Атомный ледокол «Урал» из серии «Атомный ледокольный флот России», сообщается на сайте регулятора.

Www.bz.ru Атомный ледокол «Урал»

Памятные монеты выпускаются двух видов — — серебряная номиналом 3 рубля (проба 925) и золотая номиналом 200 рублей (проба 999). Тираж памятных монет — 3,0 тыс. и 0,5 тыс. штук соответственно

На серебряной монете изображён атомный ледокол «Урал», ледяные глыбы и звезды на фоне северного сияния. На золотой монете изображен атомный ледокол «Урал», ледяные глыбы, звезды и градусная сетка.

ИА REGNUM ранее сообщало, ЦБ РФ выпустил в обращение четыре памятные монеты из серии «Города трудовой доблести».

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