Раменское, Московская область, 10 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Депутат Эвклид Зафиров разбился ночью и погиб», — сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, ДТП произошло вечером 9 декабря на 65-м километре трассы М5 «Урал».

Автомобиль Toyota Camry, в котором находились депутат с приятелем, столкнулся с грузовиком. Находящиеся в легковом автомобиле люди погибли на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета РФАлександр Бастрыкинпоручил доложить об обстоятельствах смертельного ДТП на северном обходе Ростова-на-Дону.

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