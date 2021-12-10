Санто-Доминго, 10 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Президенты трех карибских стран Луис Абинадер (Доминиканская Республика), Лаурентио Кортисо (Панама) и Карлос Альварадора (Коста-Рика) 10 декабря примут участие в трехстороннем саммите в Пуэрто-Плата (Доминикана) для обсуждения проблем региона на Панамском перешейке. Об этом сообщает информагентство Prensa Latina со ссылкой на заявление президента Доминиканы.

(сс) Penelope Vargas. presidencia.gob.do Луис Абинадер

В пятницу лидеры трех стран планируют провести неформальный ужин, основные же мероприятия назначены на субботу. На саммите планируется заслушать доклады представителей бизнеса по торговым и экономическим вопросам, а также подписать совместное заявление, детали которого пока не разглашаются.

Заседание проводится в рамках Альянса за укрепление демократических институтов, созданного 22 сентября с целью сотрудничества в областях, представляющих интерес для трех стран.