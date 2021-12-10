Ставрополь, , 10:09 — REGNUM Развитие курортов Ставропольского края предполагает увеличение мест в санаторном комплексе Кавминвод. Власти региона рассчитывают создать еще около 34 тыс. мест в ближайшее десятилетие. Это позволит принимать на отдых в год до 5 млн человек.

Скульптура орла — символ Кавминвод Никита Устинов © ИА REGNUM

«Планируем на 34 тыс. мест поднять номерной фонд на Кавказских Минеральных Водах. Вся эта программа рассчитана до 2030 года», — заявил губернатор края Владимир Владимиров в ходе пресс-конференции в Москве.

По словам главы субъекта РФ, под строительство санаториев будет отдано пять территорий по 200 гектаров. В первую очередь необходимо решить вопросы с инженерной инфраструктурой, в частности, один из первоочередных связан с подводом воды.

В настоящее время на Кавминводах работают более 120 санаториев, которые могут принимать одновременно около 33 тыс. отдыхающих.

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