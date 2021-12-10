Улан-Удэ, , 10:08 — REGNUM В Бурятии в ноябре продовольственные товары подорожали в среднем на 1,7%. При этом лидером по росту цен стали некоторые виды овощей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Капуста и картофель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, капуста за месяц подорожала почти в полтора раза — на 44,1%, картофель — на 19%, помидоры — на 13,7%, морковь — на 8,2%. Из овощей «борщевого набора» дешевле стал лишь репчатый лук (-8,1%). В целом, плодоовощная продукция в магазинах Бурятии выросла в цене на 3,1%.

Кроме того, быстрыми темпами растут цены на куриные яйца (+7,8%), гречневая крупа (+7,1%), молоко (+5,5%), овсяная и перловая крупа (+3,8%) и так далее.

«Одновременно подешевели: соль поваренная пищевая — на 4,8%, чай черный байховый — на 3,9%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 3,4%, творог жирный — на 3,1%, какао — на 2,5%, чай зеленый — на 2,3%, зелень свежая — на 1,9%», — добавили в службе статистики.

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