Краснодар, , 10:06 — REGNUM В школах и детских садах Краснодарского края запретили проводить массовые новогодние утренники, разъяснения 10 декабря опубликовал региональный оперативный штаб.

Утренник в детском саду © ИА REGNUM

«В детских садах и школах края проводить общие для групп и классов новогодние утренники запрещено. Допускается проведение мероприятий для отдельных групп и классов без привлечения людей из сторонних организаций», — пояснили в оперштабе.

При этом проведение детских утренников в учреждениях культуры в регионе разрешено, но с целым рядом условий: загрузка зала должна составлять не более 50% от его вместимости и ограничение общей численности не более 500 человек, организаторы должны строго выполнять рекомендация Роспотребнадзора. Совершеннолетние посетители могут присутствовать или участвовать в утреннике только при наличии действительного QR — кода о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, либо иметь медицинский отвод от вакцинации.

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Отметим, что ежесуточно в Краснодарском крае регистрируются десятки случаев заражения коронавирусом среди детей. Полностью закрытых школ и детских садов на карантин из-за СOVID-19 нет, однако закрыты отдельные классы и группы в десятках школ и дошкольных учреждениях.