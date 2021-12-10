Сухум, 10 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Правительство Абхазии заключило с представителями России соглашение и дорожную карту по разработке генеральной схемы газификации Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба абхазского правительства.

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Сообщается, что разработка генплана по газификации республики должна быть выполнена в 2021 — 2022 годах. Ранее вопросы технического задания по разработке схемы газоснабжения Абхазии обсудил в Москве президент республики Аслан Бжания с представителями руководства АО «Газпром промгаз» и ПАО «Газпром».

Стоит отметить, что в настоящее время в Абхазии нет системы газоснабжения. Жителям республики поставляют сжиженный газ в баллонах из России.