Бергамо, Италия, 10 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. «Вильярреал» одержал победу над «Аталантой» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM «Вильярреал»

В составе «Вильярреала» голы забили нападающий Арно Груневелд, оформивший дубль, и полузащитник Этьен Капу. У «Аталанты» отличились Руслан Малиновский и Дуван Сапата.

«Вильярреал» занял второе место в группе F, набрав 10 очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Аталанта» с шестью очками стала третьей и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, первоначально матч должен был пройти 8 декабря, но был перенесён из-за сильного снегопада в Бергамо (Италия).