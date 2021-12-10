Мадрид, , 10:05 — REGNUM Провинциальный суд Мадрида начал рассмотрение дела против скульптора Эдуардо Тенрейро, обвиняемого в преступлении против свободы совести. Об этом пишет агентство EFE.

Долина Павших (сс) Elena F D

Тенрейро был задержан за граффити, сделанное им в 2018 году на могиле диктатора Франсиско Франко. За это прокуратура требует для подсудимого год тюрьмы и выплату компенсации Национальному наследию.

Акция Тенрейро прошла 31 октября 2018 года в Долине Павших, где галисийский художник подошел к могиле диктатора, облил ее красной краской, нарисовал голубя и написал «За свободу», что было зафиксировано и распространено в социальных сетях фотографом Педро Арместре.