Стокгольм, , 10:04 — REGNUM Министры обороны Швеции и Великобритании, Петер Хультквист и Бен Уоллес, заявили о намерении двух стран углублять сотрудничество в военной области. Об этом говорится в их совместной статье, 10 декабря опубликованной в газете Dagens Nyheter.

Петер Хультквист Government.se

В этой статье шведский министр и его британский коллега, находящийся в Швеции с визитом, изложили общий взгляд на развитие взаимодействия двух стран в военной области, основанное на подписанном восемь лет назад совместном Заявлении о намерениях. По их словам, в документ входят 42 пункта, «которые постоянно пересматриваются и углубляются».

Авторы статьи отмечают, что Северная Европа, в том числе Арктика, представляет собой «сплочённый военно-географический регион», который должен оставаться мирным, и сотрудничество в котором опирается на международное право. Однако, при всей важности роли Арктического совета, его мандат не распространяется на обеспечение политики безопасности и военной безопасности. И это в ситуации, когда перспективность региона в свете климатических изменений может стать источником новых разногласий.

Петер Хультквист и Бен Уоллес «В глобальном плане мы видим целый ряд проблем. Государственные акторы, экстремисты, солдаты-наёмники, а также серьёзная организованная преступность активно способствуют подрыву порядка, основанного на правилах и ценностях демократии, справедливости и терпимости».

В качестве одной из главных угроз для региональной безопасности главы военных ведомств Швеции и Великобритании называют Россию, и не только из-за её действий в отношении Украины. На ситуацию с безопасностью вблизи шведских и британских границ якобы влияют и такие действия России в арктическом регионе, как «размещение военной авиации и систем оружия дальнего радиуса действия на Земле Франца-Иосифа, усиленный сбор разведывательных данных», а также кибер-угрозы и гибридные угрозы.

По мнению министров, именно крепкое британо-шведское сотрудничество «способствует стабильности в регионе Балтийского моря, в Европе и во всём мире». И в 2022 год, страны продолжат «вместе решать проблемы политики безопасности», углубляя своё сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания и Дания договорились укреплять военное сотрудничество для преодоления возможных кризисов, в частности, «сдерживания агрессивного поведения России».

Читайте ранее в этом сюжете: Британия и Дания решили укрепить сотрудничество для «сдерживания России»