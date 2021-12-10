Токио, , 10:03 — REGNUM Строительные работы, которые проводятся в рамках подготовки к сбросу очищенной воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» в океан, начала энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO). Об этом 10 декабря сообщает телеканал NHK.

АЭС Фукусима IAEA Imagebank

Отмечается, что компания намерена создать подземный резервуар глубиной порядка 10 м, где будут вестись замеры концентрации трития в воде перед тем, как она будет сброшена в океан.

Также уточняется, что для этих работ на место будущего резервуара TEPCO были доставлены строительная техника и материалы. При этом ожидается, что в скором времени будет начато рытье котлована и затем укрепление его стенок для постройки резервуара.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», утверждая, что таковая практически очищена от радиоактивных веществ, однако при этом все еще содержит тритий — радиоактивный изотоп водорода.