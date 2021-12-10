Москва, , 10:02 — REGNUM Первая бизнес-конференция «Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы» пройдёт в Москве 14 декабря, сообщил 10 декабря глава департамента экономической политики Кирилл Пуртов.

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Конференция посвящена старту национального проекта «Производительность труда» в столице, в обсуждении примут участие представители федеральных и столичных органов власти, предприниматели и эксперты. Темами бесед станут возможности, которые открывает нацпроект в области повышения производительности труда и профессиональной переподготовки кадров.

«Бизнес-конференция пройдёт в открытом гибридном формате — московские предприниматели смогут принять участие как в офлайн, так и в онлайн режиме, при этом участие для компаний будет бесплатным», — сказал Пуртов.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия до 13 декабря.

Министр напомнил, что в Москве реализация нацпроекта началась осенью 2021 года в в виде двух региональных проектов — «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».