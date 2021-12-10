Ярославль, 10 декабря 2021, 10:23 — REGNUM Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура отчиталась о проверке исполнения режима особой охраны памятника природы «Павловский парк» в Ярославле. По результатам был выявлен ряд нарушений. Об этом рассказала активистка Елена Богданова.

Павловская роща
Павловская роща
Yarnews.net

Выездной проверкой занималась Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура.

«Проверкой выявлены факты нарушения режима особо охраняемой природной территории: стоянки автотранспортных средств, несанкционированное складирование твердых коммунальных отходов и порубочных остатков, а также следы разведения костров», — пояснили в ведомстве.

Поиском нарушителей должны заняться специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования региона. А по факту нарушений прокуратура внесла представление руководителю госучреждения Ярославской области «Центр охраны окружающей среды». Сейчас оно находится на рассмотрении.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославцы проголосовали против «обрезания» Павловской рощи