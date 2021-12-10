Ярославль, 10 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура отчиталась о проверке исполнения режима особой охраны памятника природы «Павловский парк» в Ярославле. По результатам был выявлен ряд нарушений. Об этом рассказала активистка Елена Богданова.

Yarnews.net Павловская роща

Выездной проверкой занималась Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура.

«Проверкой выявлены факты нарушения режима особо охраняемой природной территории: стоянки автотранспортных средств, несанкционированное складирование твердых коммунальных отходов и порубочных остатков, а также следы разведения костров», — пояснили в ведомстве.

Поиском нарушителей должны заняться специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования региона. А по факту нарушений прокуратура внесла представление руководителю госучреждения Ярославской области «Центр охраны окружающей среды». Сейчас оно находится на рассмотрении.