Вашингтон, 10 декабря 2021, 09:59 — REGNUM Основатель американской компании Tesla, миллиардер Илон Маск заявил, что подумывает об уходе с работы и рассматривает возможность стать популярным блогером на полной ставке. Об этом он написал в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября, по данным рейтинга миллиардеров Forbes, Илон Маск стал первым в мире человеком, состояние которого превысило $300 млрд. При этом в настоящее время оно оценивается в $283 млрд.
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