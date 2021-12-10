Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Основатель американской компании Tesla, миллиардер Илон Маск заявил, что подумывает об уходе с работы и рассматривает возможность стать популярным блогером на полной ставке. Об этом он написал в Twitter.

Илон Маск

«Подумываю над тем, чтобы уйти с работы и стать блогером (influencer) на полной ставке. Что думаете?» — спросил он своих подписчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября, по данным рейтинга миллиардеров Forbes, Илон Маск стал первым в мире человеком, состояние которого превысило $300 млрд. При этом в настоящее время оно оценивается в $283 млрд.

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