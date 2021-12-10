Сеул, , 09:59 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 30 человек, включая 22 представителя сухопутных войск, двух представителей морской пехоты, одного представителя военно-морских сил, четырех представителей специального подразделения при министерстве и одного представителя Командования объединёнными силами Южной Кореи и США.

Известно, что 29 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 914.

Общее число подтверждённых случаев заражения в вооружённых силах увеличилось до 2647.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7022 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 503 606.

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