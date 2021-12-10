Бийск, Алтайский край, , 09:59 — REGNUM Глава алтайского наукограда Бийска Александр Студеникин призвал работодателей отстранять от работы непривитых от коронавируса сотрудников. Его слова цитирует «Бийский рабочий».

Вакцинация Permkrai.ru

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"Как бы ни было тяжело, отстраняйте людей от работы, в крайнем случае, но защищайте наше общество в целом! Кому-то маски не нравятся, кому — то — QR-коды, но послушайте, мы всё-таки в обществе живем! У кого-то медотводы, они не имеют возможности вакцинироваться, но их ведь тоже надо защитить!», — заявил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки прирост вакцинированных от коронавируса в Алтайском крае составил всего 7435 человек, хотя для достижения коллективного иммунитета прививки должны получать более 10 тысяч человек ежедневно.

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