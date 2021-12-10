Пенза, 10 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Пензе 66-летняя местная жительница оформила кредит и по указаниям злоумышленников и перевела на «безопасный» счет около 600 тыс. рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

U.S. Marine Corps Телефонный мошенник

Пенсионерке на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он заверил собеседницу, что на ее имя мошенники пытаются оформить заем. Предотвратить это позволит только встречный кредит, а полученные средства необходимо перевести на «безопасный» счет. По указаниям мнимого сотрудника финансовой организации женщина перечислила мошенникам 585 150 рублей. Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, было уже поздно. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница города Кузнецка Пензенской области перевела более 600 тыс. рублей на незнакомый счет, пытаясь «обезопасить» свои сбережения от мошенников. Позже на такую же уловку злоумышленников попал и супруг потерпевшей, который перевел более 450 тыс. рублей.

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