Москва, , 09:53 — REGNUM Самые часто встречающиеся онкологические заболевания у представителей обоих полов это рак легких, рак желудка, как кишечника, рак молочной железы, рак шейки матки, заявил корреспонденту ИА REGNUM член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2, д. м. н Михаил Давыдов.

Болен Цитата из к/ф «Человек, который удивил всех». реж Наташа Меркулова, Алексей Чупов. 2018. Россия, Эстония, Франция

«По статистике ВОЗ раком заболевает каждый 5-й мужчина на планете и каждая 6-я женщина, то есть онкология у мужчин встречается примерно на 15% чаще, чем у женщин.

Самая высокая смертность среди россиян от рака легкого, на втором месте рак толстой и прямой кишки, на 3-м и 4-м рак желудка и рак печени и замыкает пятерку рак молочной железы.

В России диагностируют онкологические заболевания в подавляющем большинстве после 60 лет, пик приходится на 65−69 лет.

За последние годы риск заболеть раком в России увеличился с 23 до 28%, но в то же время риск умереть от злокачественной опухоли снизился с 15 до 11%.

Согласно статистике, женщины с онкологическими заболеваниями в среднем живут дольше, чем мужчины. Это объясняется тем, что женщины более ответственно следят за своим здоровьем, соблюдают рекомендации врачей, чаще обследуются и строже придерживаются терапии.

Средний возраст женщин, умирающих от рака примерно 69 лет, а мужчин — 65 лет.

Также риск на протяжении жизни заболеть онкологией выше у мужчин, он составляет 30,4%, против 23,5% у женщин. А риск умереть от рака у мужчин более, чем в два раза выше. У женщин — 8,2%, у мужчин — 17,6%.

В большинстве своем такая статистика объясняется тем, что мужчины ведут менее здоровый образ жизни, чем женщины, больше подвержены вредным привычками (табакокурение, алкоголь), хуже питаются и работают на более тяжелой работе.

В большинстве своем работники химических, мебельных и т.п. производств — где высок риск контакта с канцерогенными веществами — мужчины.

Но, если рассматривать возрастную группу от 20 до 40 лет, там наоборот, женщины примерно в два раза чаще болеют раком, чем мужчины.

Это связано с тем, что среди молодых чаще встречается рак молочной железы и рак шейки матки, а они являются женскими заболеваниями», — пояснил врач-онколог.

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