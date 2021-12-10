Москва, 10 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. На 13 декабря намечен пуск ракеты-носителя «Протон-М», который ранее был перенесен. Об этом 10 декабря сообщил гендиректор государственной копорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Телеграмм-канале.

Kazcosmos.gov.kz Протон-М

«По докладу технического руководства вывоз на старт «Протона-М» со спутниками связи возможен завтра утром (11 декабря — ред.), а пуск — 13 декабря», — говорится в сообщении гендиректора Роскосмоса.

При этом известно, что указанная ракета-носитель должна вывести в космос спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на китайской космической станции днем 9 декабря по пекинскому времени началась специальная лекция, которую члены экипажа «Шэньчжоу-13» Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу прочитали студентам на Земле.