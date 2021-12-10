Пермь, 10 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Пермь вошла в число 12 российских городов, где реализуется пилотный проект по комплексной модернизации муниципального электрического транспорта. В столице Пермского края планируется отремонтировать 50 км путей, построить новое трамвайное депо, закупить 50 новых трамваев. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Константин Долгановский Трамвай. Пермь

В рамках пилотного проекта в течение 2022−2024 годов планируется провести капитальный ремонт 50 км трамвайных путей и контактной сети, также модернизировать десять тяговых подстанций по ряду улиц.

Город приобретёт 50 новых низкопольных трамвайных вагонов. В муниципалитете построят новое трамвайное депо, отвечающее требованиям по обслуживанию и ремонту современного подвижного состава.

«При поддержке краевых властей, с участием федерального финансирования мы планируем модернизировать наш электрический транспорт, полностью перейти на новый тип трамваев», — сказал мэр.