Кабул, , 09:50 — REGNUM Международный олимпийский комитет предоставляет помощь на сумму 560 тыс. долларов спортсменам, находящимся на территории Афганистана.

По данным «Шафакна», помощь предназначена примерно для 2000 афганских олимпийцев и паралимпицев и будет распределена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета (МОК), заявил: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимает и поддерживает отправку Международным олимпийским комитетом гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества, все еще проживающим в Афганистане.

Он добавил, что МОК ведет переговоры с рядом стран о получении виз для афганских спортсменов.

После того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял Афганистан под свой контроль, комитет подготовил почву для отъезда 300 афганских спортсменов и тренеров.

Международный олимпийский комитет также заявил, что ведет переговоры со спортсменами, особенно с девушками.

«Мы ясно дали им понять, что свободный доступ к спорту без какой-либо гендерной, этнической, религиозной или иной дискриминации необходим для соблюдения Олимпийской хартии», — сказал глава Международного олимпийского комитета.

С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти, были запрещены женские виды спорта; девочки и женщины по-прежнему лишены права на образование и работу.