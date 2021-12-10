Сеул, 10 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Со Ук поручил высокопоставленным военным чиновникам сохранять политический нейтралитет перед президентскими выборами, акцентировав внимание на том, что вооружённые силы являются «последним оплотом национальной обороны». Об этом глава оборонного ведомства заявил 10 декабря в ходе встречи с высшим командованием армии, авиации, военно-морских сил и морской пехоты.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Наши вооружённые силы играли роль последнего оплота национальной обороны при любых обстоятельствах, и они не должны оказаться в центре каких-либо политических разногласий», — подчеркнул Со Ук.

Участники встречи также обсудили ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, а также оборонные задачи на 2022 год, включая меры реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР.