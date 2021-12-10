Хабаровск, , 10:05 — REGNUM Производители Хабаровского края активно включились в программу по введению обязательной маркировки — молочную продукцию и мороженое выпускают 15 предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства региона.

Маркировка молока © Владимир Будейкин

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Товары со сроком хранения до 40 суток включительно производят восемь промышленных предприятий и три сельхозтоваропроизводителя. Все они организовали QR-кодирование своей продукции.

В целом, к системе подключены 18 краевых производителей упакованной воды, четыре из которых производят минеральную воду. Маркировку вводят постепенно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье из всех 34 товаропроизводителей к маркировке продукции подключились 20. Для остальных 14 фермерских хозяйств действует отсрочка до 1 декабря 2022 года.