Кабанский район, Бурятия, 10 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Следователи организовали проверку по факту инцидента с вертолётом GAR-316B в Бурятии. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

По предварительным данным, 10 декабря частный вертолёт летел из села Смоленщина в Иркутской области в село Выдрино на территории Бурятии.

«Около 10 часов 33 минут местного времени вертолет осуществил жесткую посадку в 10 км от берега реки Снежная в районе границы Иркутской области и Республики Бурятия, точное место посадки вертолета устанавливается», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени командира воздушного судна эвакуировали, он не пострадал. Сам вертолёт частично разрушен.