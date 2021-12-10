Барнаул, , 09:46 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 10 декабря 2021 года прививки от коронавируса получил 1 087 581 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 7435 человек.

Вакцина Permkrai.ru

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Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Из общего числа привитых 111 423 жителя региона получили первую прививку (на 5272 меньше, чем в предыдущей суточной сводке).

Число полностью привитых граждан составляет 925 340 человек (+11 869 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 50 808 ревакцинированных (+828 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

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