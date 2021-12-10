Ереван, , 09:46 — REGNUM Пятеро военнослужащих ВС Армении, возвращённых азербайджанской стороной, были задержаны в рамках уголовных дел. Об этом сообщает новостной портал Yerevan. Today, ссылаясь на данные Следственного комитета Армении.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что задержанных обвиняют по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает нарушение порядка несения боевой службы. Суд рассмотрит ходатайства об их аресте.

Известно, что задержанные находились в группе пленных, которые вернулись в Армению 4 декабря при содействии российских миротворцев. Они попали в плен в ходе обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе 15 — 16 ноября.

Стоит отметить, ранее в армянском сегмента интернета пользователи стали распространять видеозапись, на которой спикер парламента Армении Ален Симонян кому-то говорит, что попавшие в плен армянские военнослужащие якобы являются дезертирами. После этого родственники пленных стали выходит на акции протеста в Ереване, требуя, чтобы глава парламента ответил за свои слова.

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