Ереван, 10 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Пятеро военнослужащих ВС Армении, возвращённых азербайджанской стороной, были задержаны в рамках уголовных дел. Об этом сообщает новостной портал Yerevan. Today, ссылаясь на данные Следственного комитета Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Сообщается, что задержанных обвиняют по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает нарушение порядка несения боевой службы. Суд рассмотрит ходатайства об их аресте.

Известно, что задержанные находились в группе пленных, которые вернулись в Армению 4 декабря при содействии российских миротворцев. Они попали в плен в ходе обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе 15 — 16 ноября.

Стоит отметить, ранее в армянском сегмента интернета пользователи стали распространять видеозапись, на которой спикер парламента Армении Ален Симонян кому-то говорит, что попавшие в плен армянские военнослужащие якобы являются дезертирами. После этого родственники пленных стали выходит на акции протеста в Ереване, требуя, чтобы глава парламента ответил за свои слова.