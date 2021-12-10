Гавана, 10 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступит 10 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета по вопросам перспектив интеграции. Об этом сообщает латиноамериканское информагентство Prensa Libre.

Kremlin.ru На заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе

В совет входят 5 стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Куба является государством-наблюдателем, и с 2020 уже успела поучаствовать в 4 заседаниях совета.

Диас-Канель высказал заинтересованность своей страны в развитии торговых отношений и связей со странами ЕЭС. Заседание пройдет в Казахстане, но президент Кубы будет участвовать дистанционно.

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