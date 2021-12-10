Тюмень, , 09:45 — REGNUM В Тюменской области производители свинины отмечают, что из-за падения спроса рынок производства мясного сырья терпит убытки. Свинина стала дешеветь до себестоимости, сообщил «Деловому кварталу» генеральный директор тюменского агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов.

Свиньи Pixabay.com

В среднесрочной перспективе прогнозируется перенасыщение российского рынка свинины, отметил эксперт. В сложившейся ситуации предприятие готовится наращивать производство полуфабрикатов, спрос на которые не снижается. По словам Мамонтова, если весь объём сырья не удастся переработать, компания готова рассмотреть вариант экспорта свинины в страны Азии.

Как ранее сообщал корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, в настоящее время в РФ не стоит ждать серьезного снижения цен на свинину.

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