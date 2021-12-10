Таллин, , 09:45 — REGNUM За обсуждение вопросов безопасности со всеми союзниками по Североатлантическому альянсу (НАТО) высказался президент Эстонии Алар Карис. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба эстонского лидера.

Эстония под прикрытием США PavelD

«Позиция Эстонии ясна — НАТО будет обсуждать вопросы безопасности Европы, включая Эстонию, со всеми союзниками, и это было подтверждено всеми на недавно завершившейся встрече», — сказал он после звонка президента США Джо Байдена главам стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия).

Также Карис отметил, что, по его мнению, у третьих стран нет прав принимать решения по деятельности НАТО в области безопасности, а также налагать вето или решать, кто может или не может входить в альянс

«Это может быть только решением стран НАТО. Военное сдерживание НАТО — это вопрос, который решается только государствами-членами НАТО в соответствии с ситуацией в области безопасности», — пояснил эстонский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки растерялась при ответе на вопрос, о подготовке каких контактов для обсуждения обеспокоенности России относительно НАТО говорил президент США Джо Байден после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.