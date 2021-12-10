Уфа, , 09:44 — REGNUM 30 строений, которые были самовольно возведены в дачном кооперативе, снесены в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов республики.

Снос построек Chris

Сообщается, что сотрудники администрации Уфимского района потребовали через суд восстановить и привести земельный участок в селе Зубово Уфимского района республики в пригодное для использования состояние в соответствие с его целевым назначением.

Отмечается, что данное требование суд удовлетворил и обязал дачный потребительский кооператив с садоводством и огородничеством «Престиж» и трех его представителей привести земельный участок в первоначальный вид, включая снос 30 самовольно возводимых строений, а также провести рекультивацию и восстановить земельный участок.

«В рамках 4 исполнительных производств, возбужденных в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Республике Башкортостан, должники — ДПКСО «Престиж» и должностные лица кооператива 24 раза были привлечены к административной ответственности по ч.1, ч.2 ст.17.15 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате решения суда исполнены.