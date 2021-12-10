Москва, 10 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Президент РФВладимир Путин не исключает вероятности корректировки законодательства о СМИ-иноагентах. Такое мнение президент РФ высказал на онлайн-встрече с членами СПЧ в ответ на предложение внести изменения в законодательство, регулирующее деятельность иноагентов на территории РФ. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо вернуться к этому вопросу и проработать его совместно с профессиональным сообществом, однако обозначил позицию: Россию нужно защитить от иностранного вмешательства. Эксперты считают, что тема вмешательства будет особенно остро стоять в ближайшие годы. Эту тему на онлайн-встрече Владимира Путина с Советом при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поднял руководитель Союза журналистов Москвы, член президентского СПЧ Павел Гусев. Он обратился к главе государства с критической оценкой действующего законодательства об иноагентах. По мнению члена СПЧ, необходимо закрепить в законе пункт о предупреждении перед вынесением статуса, а также предусмотреть возможность его обжалования в суде. Эта тема прозвучала и в выступлениях членов СПЧ Николая Сванидзе и Генри Резника.Глава государства согласился, что необходимо провести работу по обсуждению вопроса о совершенствовании законодательства с профессиональным сообществом.

Couincil.gov.ru Аександр Брод

«Нам нужно обеспечить и свободу слова, и неприкосновенность тех людей, которые обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенство государственного аппарата, на вопросы, которые возникают в ходе избирательных кампаний, без всякого сомнения», — подчеркнул президент.

При этом глава государства обозначил: главная задача — обеспечить защиту от возможного вмешательства во внутренние дела страны.

«Защитить от того, чтобы кто-либо не использовал какие бы то ни было инструменты внутри России, чтобы достигать своих целей, не имеющих ничего общего с нашими интересами», — заявил Владимир Путин.

По словам Президента, что касается применения законодательства об иноагентах, то нужно действовать тонко, чтобы «не обесточить» ресурсы, которые помогают развитию демократических институтов и развитию конкурентоспособности экономики и общества.

Как считает член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, поднятая Президентом тема иностранного вмешательства будет нарастать в предстоящие три года. Александр Брод напомнил, что 16 ноября 2021 года в Палату представителей Конгресса США был внесен в проект резолюции, подвергающей сомнению предстоящие выборы 2024 года.

По мнению эксперта, дальнейшее совершенствование законодательства об иноагентах необходимо, однако следует понимать, что попытки вмешательства во внутренние процессы в России, будут только усиливаться.

«Вероятно, наши политические противники попытаются усилить своё влияние и на площадках социальных сетей. Продолжатся меры по делегитимации выборов, дискредитации избирательного законодательства, института общественного наблюдения. Необходима защита национального суверенитета, внутриполитических процессов от влияния извне. Требуется конкретизация понятия «политическая деятельность», совершенствование ряда механизмов законодательства, исключающих произвольную трактовку норм,» — прокомментировал вопрос эксперт.