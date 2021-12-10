Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Ростовской области назначены экспертизы по делу о ДТП с тремя погибшими, которое случилось 1 декабря на северном обходе Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 10 декабря.

Уголовное дело

Все материалы, касающиеся уголовного дела, переданы следователям Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области. Создана следственная группа. В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы, а также будет назначена автотехническая судебная экспертиза, «направленная на оценку соответствия действий водителя Правилам дорожного движения».

«По результатам получения всей совокупности доказательств по уголовному делу, а также с учётом заключения вышеуказанных судебных экспертиз будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смертельного ДТП на северном обходе Ростова-на-Дону. Ранее помощь в справедливом расследовании аварии решила оказать российский юрист и телеведущая Екатерина Гордон.

Напомним, что в результате столкновения трёх автомобилей погибли три человека — двое взрослых и ребёнок. Ещё один участник аварии госпитализирован. Аксайский районный суд отправил предполагаемого виновника ДТП под домашний арест.