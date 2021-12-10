Ульяновск, 10 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. С начала года в Ульяновской области ущерб от незаконных рубок леса оценивается почти в 30 млн рублей. Они выявляются, в том числе, с использованием системы дистанционного мониторинга, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упавшее дерево

В рамках государственной инвентаризации лесов специалисты проводят работу по выявлению незаконных рубок на территории лесного фонда с помощью спутника. По словам директора департамента лесного хозяйства минприроды Ульяновской области Петра Микка, дистанционно ситуация отслеживается в двух лесничествах — Старомайнском и Барышском, так как «это наиболее лесистые территории» и здесь в больших объёмах заготавливается древесина:

«Специалисты получают космические снимки, производят дешифровку, сравнивая полученные фотографии с лесными декларациями».

При отклонении от документа инспекторы выезжают на лесной участок. Если рубка была, то материалы передаются правоохранителям.

Всего с начала года в Барышском районе выявлено девять случаев незаконной рубки объёмом 1 тыс. кубометров и один — в Старомайнском объёмом 57 кубометров. Предварительный ущерб оценивается в 29,77 млн рублей. По данным фактам проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Ульяновской области задержан подозреваемый в незаконной рубке деревьев. По данным полиции, он мог использовать вырубленные деревья для ремонта надворных построек.

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