Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге спустя после 11-месячного капитального ремонта утром 10 декабря принял первых пассажиров наземный вестибюль и наклонный ход с эскалаторами на станции метро «Маяковская» на Невском проспекте. Она была введена в эксплуатацию в 1967 году.

Станция метро «Маяковская» Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе ремонта специалисты капитально отремонтировали три эскалатора, восстановили гидроизоляционную систему наклонного хода, заменили балюстрады, армоцементные водоотводящие зонты поменяли на зонты из анодированного алюминия.

В самом вестибюле был проведен косметический ремонт. Он коснулся облицовки камнем пола, стен и колонн. В помещениях вестибюля полностью заменены электрические сети, системы вентиляции и пожаротушения. Также был отреставрирован барельеф поэта Владимира Маяковского.

В результате ремонта на «Маяковской» появилось больше условий для комфортного нахождения в метро людей с особенностями здоровья. В ходе замены дверей создали возможность входа для маломобильных людей и их сопровождающих. А также появилась специальная разметка для слабовидящих пассажиров.

Вход на станцию метро теперь будет осуществляться только со стороны Невского проспекта, а выход — с другого угла, на улицу Марата.

«График работы станции: на вход вестибюль работает с 05−40 до 00−25 часов, на выход — с 05−40 до 00−45 часов», — сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

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