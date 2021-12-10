Москва, 10 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье в выходные дни — 11 и 12 декабря — ожидается морозная и солнечная погода, которую принесёт обширный антициклон. Температура воздуха ниже нормы на 7−8 °С, передают «Метеоновости».

Unsplash Мороз

В субботу солнце будет светить весь день. При северо-восточном ветре сохранится малооблачная погода без осадков. Ночью −13… −15 °С, по области до — 18 °C, днем −6… −8 °С.

В воскресенье температура воздуха повысится до климатической нормы. Ночью — 8. .-10 °С, по области −6… −11°С, днем −2… −4 °С. Облаков станет больше, но осадков не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 10 декабря стала в столице России самой холодной в нынешнем сезоне.

Читайте подробнеее: Ночь на 10 декабря в Москве стала самой холодной в нынешнем сезоне